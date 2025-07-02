Yeni rapor geldi: İşte Tesla modellerinin yangın ve kaza riski oranı

Elektrikli otomobil devrimi denince akla gelen ilk markalardan olan Tesla, araçlarının güvenliğiyle ilgili sıkça sorulan sorulara bir raporla yanıt verdi.

Şirket, özellikle yangın ve kaza riskleri konusunda kamuoyunda dolaşan bazı endişelerin aksini iddia eden veriler paylaştı.

Rapora göre Tesla araçları, hem yanma riskinde hem de belirli koşullar altında kaza riskinde ortalama bir araca göre çok daha güvenli.

Otomobil devi, yayınladığı raporda elektrikli otomobillerin içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha fazla yandığına dair yaygın kanının doğru olmadığını kendi verileriyle gösterdi.

Ayrıca, otopilot gibi sürüş destek sistemlerinin de kaza riskini önemli ölçüde düşürdüğünü belirtti.

YANGIN RİSKİ 8 KAT DAHA DÜŞÜK

Tesla’nın ABD özelinde topladığı verilere dayanan raporunda, bir Tesla aracının yangına karışma riskinin diğer araç türlerine göre 8 kat daha az olduğu belirtiliyor.

Rakamlara göre, her 1,6 milyar kilometrelik sürüşte ortalama 6,5 Tesla yangını yaşanırken, bu oran diğer araçlarda 55 olarak kaydedilmiş durumda.

Yani rapora göre Tesla otomobiller, diğer güç aktarma organlarına sahip otomobillere kıyasla istatistiksel olarak daha düşük bir yangın riskine sahip.

ELEKTRİKLİ ARAÇ YANGINLARININ ZORLUĞU

Ancak rapor, elektrikli araç yangınlarının doğası gereği geleneksel araç yangınlarından farklı ve söndürülmesinin çok daha zor olduğu gerçeğini de hatırlatıyor.

Lityum iyon bataryaların yapısı nedeniyle, bu tür yangınların söndürüldükten sonra bile tekrar tutuşma ihtimali oldukça yüksek.

Ayrıca bu yangınları söndürmek, en üst seviye söndürme sistemleriyle bile oldukça zor olabiliyor. Örneğin, 2024’te yanan bir Tesla Semi tırını söndürebilmek için 50 adet içten yanmalı aracı söndürebilecek kadar su harcanmış ve hatta itfaiye uçakları kullanılmıştı.

Yani bir yangın meydana geldiğinde, elektrikli araçlardaki risk ve yangının büyüklüğü çok daha fazla olabiliyor.