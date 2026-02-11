Yeni Suzuki Across tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suzuki, 2020 yılından bu yana ürün gamında yer alan ve Toyota RAV4'ün genlerini taşıyan Across modelini yeniledi.

Yeni nesil RAV4 ile paralel olarak güncellenen Across, keskin hatları ve modern teknolojileriyle C-SUV segmentindeki iddiasını sürdürüyor.

RAV4 GENLERİ VE YENİ "ADA MİMARİSİ"

Dış tasarımda kaslı çamurluklar ve büyük ön panjurla güçlü bir SUV duruşu sergileyen model, platform kardeşi Toyota RAV4'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

İç mekanda ise fiziksel tuşlar ve ekranların gruplandırıldığı "ada mimarisi" konsepti uygulanmış durumda.

12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 12.9 inçlik multimedya ekranı kokpiti domine ederken, model tarihinde bir ilk olarak Head-up Display (HUD) donanımı da sunuluyor.

6.1 SANİYEDE 100 KM HIZA ULAŞIYOR

Aracın kaputunun altında, Toyota imzalı yeni nesil şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistemi bulunuyor.

2.5 litrelik benzinli motora eşlik eden iki elektrikli motor (önde 150 kW, arkada 40 kW), aracı 0'dan 100 km/s hıza sadece 6.1 saniyede ulaştırıyor.

E-Four dört tekerlekten çekiş sistemi ve e-CVT şanzıman standart olarak gelirken, maksimum hız 180 km/s olarak açıklandı.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK VE KONFOR DONANIMLARI

Kablosuz şarj ünitesi ve beş adet USB-C portu gibi modern ihtiyaçlara cevap veren Across, güvenlik tarafında da oldukça iddialı.

Yaya ve bisikletlileri algılayan çarpışma önleme sistemi, acil durum direksiyon asistanı gibi özellikler pakete dahil edildi.

446 litre bagaj hacmi sunan ve elektrikli bagaj kapağına sahip olan modelin fiyatı ise henüz netleşmedi.