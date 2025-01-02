Yeni Suzuki Swift'e İskoçya'dan iki ödül

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Suzuki'nin yeni Swift modeli, İskoçya'da düzenlenen ödül töreninde iki önemli ödülün sahibi oldu.

İskoç Otomobil Yazarları Derneği, Yeni Swift Hibrit'i "En İyi Eko Performans Otomobili" ve "Yılın En İyi Küçük Sınıf Otomobili" seçti.

SWIFT'İN ÖZELLİKLERİ

Yeni Swift, 1.2 litrelik benzinli motor ve Akıllı Hibrit Teknolojisi ile düşük yakıt tüketimi ve yüksek performans sunuyor.

100 kilometrede sadece 4,8 litre yakıt tüketen Yeni Swift, aynı zamanda şık tasarımı ve zengin donanımıyla da dikkat çekiyor.

İskoç Otomobil Yazarları Derneği Başkanı Alisdair Suttie, Yeni Swift'in sürüş özellikleri, yakıt ekonomisi, standart donanım ve pratiklik gibi alanlarda öne çıktığını belirtti. Suttie, "Model, bu sınıfın nasıl olması gerektiğinin tam karşılığı." dedi.

En İyi Eko Performans Ödülü hakkında ise Suttie, "Jüri üyeleri sadece rakamlara bakmadı. Günlük kullanıma mükemmel uyan ve sürücüsünden çok fazla bir şey beklemeyen bir otomobil istiyorlardı. Yeni Suzuki Swift Hibrit açık ara öne çıktı." şeklinde konuştu.

Yeni Swift, parlak siyah ön ızgara, L tasarımlı LED farlar, çift renk seçenekleri, 16 inç alaşım jantlar ve sportif arka tasarımıyla modern ve dinamik bir görünüme sahip.