Yeni Toyota Camry, Nightshade versiyonuna kavuştu

Haber Merkezi

Toyota, geçtiğimiz yıl tamamen yenilediği 9. nesil Toyota Camry modeline yeni bir soluk getirdi.

Amerika pazarında dört donanım seviyesiyle sunulan popüler sedana, önceki nesilde büyük beğeni toplayan Nightshade Edition eklendi.

Bu özel versiyon, araca daha sportif ve çekici bir görünüm kazandırmayı hedefliyor.

NIGHTSHADE TASARIM DETAYLARI

Nightshade Edition, adından da anlaşılacağı gibi karanlık temalı görsel detaylara odaklanıyor. Pakette özel 19 inç boyutunda alaşım jantlar, siyah renkte model ve marka yazıları yer alıyor.

Ayrıca ön ızgara, kapı kolları, yan marşpiyeller, ayna kapakları, arka difüzör ve spoyler gibi birçok dış detay metalik siyah renge boyanıyor.

Nightshade paketi, sadece Buzul Beyazı, Süpersonik Kırmızı ve Gece Siyahı olmak üzere üç özel renkle sunuluyor.

YENİ RENK SEÇENEĞİ: DARK COSMOS

Nightshade paketinin geri dönüşüyle birlikte Toyota, Camry'nin renk paletine "Dark Cosmos" adında yeni bir seçenek ekledi. Japon üretici bu rengi "boğucu ve puslu bir mavi tonu" olarak betimliyor.

Bu yeni Dark Cosmos rengi, Nightshade paketi hariç SE, XLE ve XSE donanım seviyelerinde tercih edilebilecek.

GÜÇ ÜNİTESİ VE ÇEKİŞ SEÇENEKLERİ

Yeni Toyota Camry'nin Nightshade dahil tüm beş donanım seviyesi (LE, SE, XLE, XSE, Nightshade) yalnızca tek bir motor seçeneğiyle geliyor. Bu motor, 2.5 litrelik verimli bir hibrit ünite.

Müşteriler aracı önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli (AWD) olarak satın alabiliyor. Hibrit sistem önden çekişli versiyonda 228 beygir, AWD versiyonda ise 235 beygir güç üretiyor.

ABD pazarında başlangıç fiyatı LE donanımı için 32 bin 135 dolar, en üst seviye XSE donanımı 36 bin 35 dolardan başlıyor. Nightshade paketinin fiyatı henüz açıklanmadı.