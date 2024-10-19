Yeni Toyota Land Cruiser Prado Türkiye'de satışa sunuldu

AA & Ensonhaber

Japon otomobil üreticisi Toyota, uzun süredir üzerinde çalıştığı Land Cruiser modelinin üzerindeki örtüyü geçen yıl kaldırmıştı.

170'in üzerinde ülke ve bölgede, şimdiye kadar 11.3 milyonu aşkın satış adedine ulaşan Land Cruiser, Toyota'nın en çok satan modellerinden biri olmayı başardı.

Toyota, 70 yılı aşkın bir süredir gücün ve dayanıklılığın simgesi haline gelen Land Cruiser modelinin yeni neslini ülkemize getirdi.

TÜRKİYE FİYATI

Toyota, yeni nesil Land Cruiser Prado'yu tanıtıma özel 9 milyon 750 bin lira tavsiye edilen liste fiyatıyla Türkiye'de satışa sundu.

Yeni Land Cruiser Prado, Toyota'nın ünlü arazi kabiliyeti ve sağlamlık mirasını yenilikçi teknolojilerle birleştiriyor. Araç, 7 kişilik konfigürasyonu, gelişmiş donanım seçenekleri ve yüksek konforuyla dikkati çekiyor.

Özellikle zorlu off-road koşullarına dayanıklı olarak tasarlanan Prado, şehir içi sürüşlerinde de üst düzey konfor sunmayı hedefliyor.

2.8 litrelik turbo dizel motorla donatılan araç, 202 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Yeni 8 kademeli otomatik şanzıman, hem pürüzsüz vites geçişleri sağlıyor hem de yakıt verimliliğini artırıyor.

Prado'nun sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi, daha yüksek bir off-road performansı sunarken, iyileştirilmiş Torsen diferansiyel ile çekiş ve denge kabiliyetini de bir üst seviyeye taşıyor.

Çoklu Arazi Seçimi (Multi-Terrain Select), Eğim İniş Destek Sistemi (DAC) ve Arazi Kullanımı Destek Sistemi (Crawl Control) gibi yenilikçi off-road asistanları da Prado'nun en zorlu koşullarda bile üstün performans göstermesine olanak tanıyor.

Yeni Land Cruiser Prado, geniş iç hacmi ve premium donanım özellikleriyle de öne çıkıyor. Araç, 12.3 inç multimedya ekranı, JBL ses sistemi, kablosuz şarj ünitesi ve ön cama yansıtmalı dijital gösterge paneli gibi özellikler, sürücü ve yolculara üst düzey bir deneyim sunuyor.

Araçta, ısıtmalı ve soğutmalı ön ve arka koltuklar, elektrikli sürücü koltuğu, panoramik cam tavan ve çift bölgeli otomatik klima gibi konfor özellikleri de yer alıyor. Aracın bagaj kapasitesi ise üçüncü sıra koltuklar katlandığında 1875 litreye kadar çıkabiliyor.

Toyota Safety Sense 3 ile donatılan Land Cruiser Prado'da adaptif hız sabitleme sistemi (ACC), ön çarpışma önleyici sistem (PCS), trafik işareti algılama sistemi (RSA) ve şerit takip asistanı gibi gelişmiş güvenlik özellikler bulunuyor.