Yeni Volkswagen T-Roc, tam hibrit güç ünitesiyle geliyor

Haber Merkezi

Volkswagen, kompakt SUV segmentindeki iddialı modeli T-Roc'u yenilemeye hazırlanıyor. 2017'de tanıtılan ve 2021'de makyajlanan T-Roc, 2025 yılında tamamen yeni bir nesille karşımıza çıkacak.

Bu yeni nesil, tasarım ve teknoloji alanındaki geliştirmelerin yanı sıra, motor seçenekleriyle de dikkat çekecek.

Özellikle tam hibrit güç ünitesinin eklenmesi, T-Roc'u rakipleri karşısında daha rekabetçi bir konuma taşıyacak.

HİBRİT DEVRİMİ VE DİZELİN SONU

Yeni T-Roc'un motor yelpazesi, hafif hibrit ve tam hibrit seçeneklerinden oluşacak. Bu kararla birlikte, uzun yıllardır Avrupa'da popüler olan dizel motorlar, yerini daha çevre dostu hibrit sistemlere bırakacak.

Tam hibrit motorun teknik detayları henüz açıklanmamış olsa da 1.5 hafif hibrit motorun lansmanla birlikte sunulacağı biliniyor. Tam hibrit seçeneğinin ise lansmandan yaklaşık bir yıl sonra satışa sunulması bekleniyor.

MQB PLATFORMU

T-Roc'un temelini oluşturan MQB platformu, Golf ve Skoda Octavia gibi modellerde de kullanılıyor. Bu modeller de aynı dönemde yeni hibrit güç ünitelerine kavuşacak.

Volkswagen'in bu stratejisi, platform ve motor teknolojilerini paylaşarak maliyetleri düşürmeyi ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

VOLKSWAGEN'İN ELEKTRİKLİ GELECEĞİ

Yeni T-Roc, Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılması beklenen ID.2 ile birlikte, Volkswagen'in 2025 yılı için hazırladığı önemli modellerden biri.

Şirket, 2027 yılına kadar ID.2'nin crossover versiyonu ve ID.1 dahil olmak üzere toplam 9 yeni elektrikli model sunmayı planlıyor.

Bu, Volkswagen'in elektrikli araçlara geçiş sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.