Yenilenen Honda Jazz e:HEV, Türkiye'de satışa çıkıyor Honda'nın makyajlanan hibrit modeli Jazz e:HEV, 12 Ağustos'ta Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. İşte otomobil hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

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2019 Tokyo Otomotiv Fuarı'nda ilk defa karşımıza çıkan yeni nesil Honda Jazz, makyajlanarak ülkemizde satışa çıkıyor.

Honda'nın makyajlanan hibrit modeli Jazz e:HEV, 12 Ağustos'ta ülkemizde satışa sunulacak.

Honda'nın makyajlanan hibrit modeli Jazz e:HEV; yenilenen petek ızgara, ön ve arka tampondaki girintili çizgiler ve değişen jantlarla daha sportif bir görünüme kavuştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1,5 litrelik hibrit motoruyla dinamik bir sürüş sağlayan yeni Jazz e:HEV, geliştirilen motor ve donanım teknolojileriyle sınıfındaki iddiasını güçlendirdi.

Yenilenen Jazz e:HEV, yüksek konfor ve genişlik sunan iç mekanı, 1.205 litrelik bagaj avantajı, ısıtmalı ön koltukları ve direksiyonunun yanı sıra teknoloji ve güvenlik donanımlarıyla sınıfında fark yaratıyor.

Yeni Honda Jazz Türkiye fiyatı

Toplam 10 hava yastığı ve Honda sensing teknolojisiyle kapsamlı ve gelişmiş güvenlik donanımlarına sahip Jazz e:HEV, kristal kırmızı ve gün ışığı beyazı olmak üzere 2 renk seçeneğine sahip Advance donanım paketiyle 12 Ağustos'ta 1 milyon 390 bin TL'lik fiyatıyla Honda bayilerinde yerini alacak.

Teknik detaylar

Honda'nın 20 yılı aşkın deneyimiyle geliştirdiği e:HEV teknolojisi, 1,5 litrelik i-VTEC benzinli motora bağlı iki kompakt elektrik motoru, sabit oranlı şanzıman, lityum iyon batarya ve akıllı güç kontrol ünitesinden oluşuyor.

Honda Jazz e:HEV güç-aktarma sistemi daha güçlü elektrik motoruyla gelişmiş hızlanma performansı sağlarken verimlilik korunarak da daha dinamik sürüş özellikleri sunuluyor.

Araçta 'EV', 'Hibrit' ve 'Benzinli' sürüş olmak üzere 3 mod bulunuyor. Sistem, 3 mod arasında otomatik geçiş yaparak kesintisiz, dinamik ve akıcı bir sürüş sağlıyor.

Dinamik sürüşüyle öne çıkan yeni Jazz, şehir içi ve otoyollarda verimliliğin öne çıktığı sürüş modlarıyla kullanılabiliyor. Şehir içi kullanımda EV ve hibrit sürüş modları arasında geçiş yapan sistem, otoyolda benzinli sürüşü kullanıyor.

Hibrit sürüş sırasında benzinli motordan gelen fazla güç, jeneratör motoru üzerinden bataryayı şarj ederken, EV sürüş modunda ise rejeneratif fren yoluyla şarj sağlanıyor.