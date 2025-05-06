Yenilenen Jeep Compass tanıtıldı: İşte özellikleri

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Son dönemde ürün gamını aktif olarak yenileyen Jeep, popüler SUV modeli Compass'ı yeni nesliyle güncelledi.

Tıpkı önceki nesli gibi İtalya'da üretilecek olan yeni Jeep Compass, Stellantis grubunun modern STLA Medium platformu üzerine inşa edildi.

Bu yeni ve esnek mimari, Compass'ın tarihinde ilk kez mild-hybrid (yarı hibrit), plug-in hybrid (şarj edilebilir hibrit) ve tamamen elektrikli (BEV) güç ünitelerine sahip olmasını mümkün kılıyor.

TASARIM

Yeni Jeep Compass, markanın klasikleşmiş "kutu gibi" tasarım dilini korurken, daha modern ve enerjik bir yorum getiriyor.

Ön bölümde yer alan ikonik yedi parçalı ızgara artık aydınlatmalı bir tasarıma sahip ve donanım seviyesine göre farklı desenler sunabiliyor.

Tamamen yenilenen ve inceltilmiş far takımlarında artık LED matrix teknolojisi opsiyonu da bulunuyor.

İÇ MEKAN DETAYLARI

Yeni nesil Jeep Compass, artık yaşını oldukça belli eden eski iç mekanını tamamen geride bırakarak modern ve minimalist bir kabinle geliyor.

Kokpitte ilk göze çarpan unsur, oldukça büyük (16 inç) ve dikey formda yerleştirilmiş multimedya ekranı oluyor.

Fiziksel düğmelerin sayısı ciddi oranda azaltılarak daha sade ve derli toplu bir görünüm elde edildi; araçla ilgili birçok kontrol bu merkezi ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.

Standart olarak sunulan Android Auto ve Apple CarPlay desteğinin yanı sıra, sesli asistan da sürüş sırasında kolaylık sağlıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Jeep Compass'ın en büyük yenilikleri kaputun altında yatıyor. Model artık üç farklı elektrifikasyon seviyesi sunuyor: Yarı hibrit (Mild-Hybrid), Şarj Edilebilir Hibrit (Plug-in Hybrid - PHEV) ve Tam Elektrikli (BEV).

Giriş seviyesindeki yarı hibrit versiyon sadece önden çekişli olarak geliyor ve 145 beygir güç ile 230 Nm tork üretiyor; Jeep bu versiyon için 907 km menzil iddia ediyor.

Bir üst basamakta yer alan şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyon ise 1.6 litrelik içten yanmalı motoru bir elektrik motoruyla birleştirerek toplamda 195 beygir güç ve 350 Nm tork sunuyor.

Otomobil, 19 kWh kapasiteli bataryası sayesinde 83 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş imkanı sağlıyor.

Yeni Jeep Compass'ın Avrupa'da "First Edition" adı altında hibrit (43 bin 110 euro) ve 210 bg gücündeki tam elektrikli (52 bin 110 euro) versiyonları şimdiden satışa sunulmuş durumda.