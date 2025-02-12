Yenilenen Volvo XC90 Türkiye'de tanıtıldı: İşte fiyatı

AA & Ensonhaber

Volvo Cars, otomobil dünyasında güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle tanınıyor.

Şirketin amiral gemisi XC90, bu değerleri en üst seviyede temsil eden bir model olarak öne çıkıyor.

Yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle Türkiye'de tanıtılan yeni XC90, lüks SUV segmentine yeni bir soluk getiriyor.

YENİ XC90'IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

XC90'ın dış tasarımında yapılan değişiklikler, araca daha modern ve şık bir görünüm kazandırıyor.

Özellikle ön ızgara, arka lambalar ve tamponlarda yapılan güncellemeler dikkat çekiyor. İç mekanda ise kullanıcı dostu 11.2 inçlik yüksek çözünürlüklü bilgi-eğlence ekranı dikkat çekiyor.

XC90, hem Mild Hybrid hem de Plug-in Hybrid motor seçenekleriyle sunuluyor. Plug-in Hybrid versiyonu, tek şarjla 69 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil sunarak şehir içi sürüşlerde sıfır emisyon imkanı sağlıyor.

XC90, Volvo'nun güvenlik konusundaki liderliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Gelişmiş güvenlik kafesi, radar ve kamera sistemleri sayesinde çarpışma riskini en aza indiriyor. Şerit takip sistemi, yoldan çıkma uyarısı ve otomatik frenleme gibi özellikler sürüş güvenliğini artırıyor.

Otomobilin iç mekanı, lüks ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. 7 koltuklu yapısı sayesinde geniş aileler için ideal bir seçenek olurken, ergonomik koltuklar ve yüksek kaliteli malzemeler yolculuğu keyifli hale getiriyor.

VOLVO CAR TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİ

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, yeni XC90 ile ilgili olarak, "Amiral gemimiz yeni XC90 ile birlikte 2025'te bir önceki yılın üzerinde bir satış yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki kullanıcılarımızın bu yeni deneyimi keşfetmesini heyecanla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

VOLVO XC90 TÜRKİYE FİYATI

Sınırlı sayıda otomobilde sunulmak üzere Volvo XC90 B5 Mild Hybrid modeli 6 milyon 790 bin lira, Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid modeli ise 7 milyon 570 bin lira fiyatıyla satışa sunulacak.