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Otomobili kucağında bebeği olan kadının üzerine sürdü

Bahçelievler'de iki sürücü yol verme yüzünden kavga etti. Kavgaya karışan sürücü, kucağında bebeği olan kadının ve vatandaşların üzerine otomobilini sürerek olay yerinden kaçtı.

DHA | 27.02.2020 - 09:10..
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişi, yol verme sebebiyle sözlü tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, iki taraf arasında kavga çıktı.

KAVGA ETTİĞİ ADAMIN YANAĞINI ISIRDI

Kavga ettiği kişinin yanağını ısıran sürücü, olay yerinden kaçmak için otomobiline bindi. Bu sırada yanağından yaralanan kişinin eşi olduğu öğrenilen kadın, kucağında bebeğiyle otomobilin önünde durdu.

Otomobili kucağında bebeği olan kadının üzerine sürdü

KUCAĞINDA BEBEĞİ OLAN KADININ ÜZERİNE SÜRDÜ

Sürücü otomobilini, kucağında bebeği olan kadının ve vatandaşların üzerine sürdü. Duruma sinirlenen vatandaşlar kaçmaya çalışan kişinin arabasına vurarak camlarını kırdı. Kaçan sürücünün daha sonra polisle tekrar olay yerine geldiği iddia edildi.

Otomobili kucağında bebeği olan kadının üzerine sürdü

"8-10 KİŞİNİN ÜZERİNE SÜRÜP KAÇTI"

Olayı gören Baran Yıldırım, "Burada bir araç geldi araba durdu. Aşağıya indi diğer araba da arkasındaydı diğer şoföre saldırdı. Şoföre saldırmasıyla diğer arabanın içindeki arkadaş yanağını ısırdı kopardı. Burada insanlar toplandı birbirlerine saldırdılar. Arabanın içinde iki kadın vardı çocuğuyla beraber. Kadınlardan biri aracın önüne geçti. O da arabayı onların üzerine doğru sürdü kaçtı gitti. Polisle beraber geri döndü buraya geldi. Daha sonra da olay yerinden uzaklaştılar. 8-10 kişinin üzerine sürdü o arada bir linç girişimi oldu. Arabanın camı patladı." dedi

Otomobili kucağında bebeği olan kadının üzerine sürdü

Otomobili kucağında bebeği olan kadının üzerine sürdü

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