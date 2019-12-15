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Otomobili sıkıştırdı, kazaya neden oldu

Silivri'de bir kamyonetin sıkıştırması sonucu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü, hafif şekilde yaralandı. Kamyonet sürücüsü kaçtı.

DHA | 15.12.2019 - 08:57..
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İstanbul Silivri'de, Halil Arda E. yönetimindeki 34 HZ 4298 plakalı otomobil sürücüsü, bir kamyonetin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BARİYERLERE ÇARPTI, REFÜJE ÇIKTI

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarptıktan sonra orta refüjde durabildi. Kaza nedeniyle olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobili sıkıştırdı, kazaya neden oldu

SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

Kazadan hafif yaralanan otomobil sürücüsü Halil Arda E., ambulans içerisinde tedavi edildi. Kazada otomobilden kopan bir parça ise karşı yönden gelen bir başka araca, çarparak zarar verdi.

Otomobili sıkıştırdı, kazaya neden oldu

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ TESPİT EDİLECEK

Polis kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyonet sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı. Kaza yapan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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