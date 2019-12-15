Otomobili sıkıştırdı, kazaya neden oldu

Gaziantep’te sevdiği kızın evlenecek olmasına dayanamayan genç, kendini asarak intihar etti.

Çöpe atılan 70 bin dolarını, izini takip ederek buldu

Karabük'te 160 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla atarken, kaza yapan sürücü, araçta başka birinin olduğunu iddia ettiyse de bulunamadı.

Otomobili takla atan alkollü sürücü: Biri daha var

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil, önündeki otomobile çarparken, hasarlı kazanın tutanağı tutulduğu sırada, başka bir otomobil de olay yerinde kaza yaptı.

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Erol Evgin, 50. sanat yılını kutladı

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Erol Evgin, 50. sanat yılını bir konser ile kutlarken, kendisini izleyenler arasında 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de yer aldı.