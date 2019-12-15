Otomobili sıkıştırdı, kazaya neden oldu

İstanbul Silivri'de, Halil Arda E. yönetimindeki 34 HZ 4298 plakalı otomobil sürücüsü, bir kamyonetin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
BARİYERLERE ÇARPTI, REFÜJE ÇIKTI
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarptıktan sonra orta refüjde durabildi. Kaza nedeniyle olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ
Kazadan hafif yaralanan otomobil sürücüsü Halil Arda E., ambulans içerisinde tedavi edildi. Kazada otomobilden kopan bir parça ise karşı yönden gelen bir başka araca, çarparak zarar verdi.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ TESPİT EDİLECEK
Polis kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyonet sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı. Kaza yapan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.