Otomobillerde yakıt tasarrufu kolayca yapılabilir

Özellikle yaz aylarında uzun yolculuk yapmak isteyenler için otomobil kullanmak, mali yükünü de beraberinde getiriyor.

Ancak, yakıt tasarrufu sağlamak için bazı ipuçları da var.

ARACIN BAKIMINI ZAMANINDA YAPTIRIN

Bunlardan ilki ise 'aracın bakımını zamanında yaptırmak' olarak geliyor. Motor yağı, hava filtresi ve buji gibi araçta bulunan bazı parçalar yakıt tüketimini doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yapabilmek için aracın bakımı düzenli bir şekilde yaptırılmalı. Öte yandan kullanılan güzergahın şartları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Engebeli yollarda hava filtresi sık sık kontrol edilerek, yakıt tasarrufu artırabilir ve aracın daha uzun ömürlü olmasını sağlanabilir.

ARAÇ HIZINA DİKKAT EDİN

Yakıt tasarrufu yapmanın en kolay ve pratik yollarından bir diğeri de araç hızına dikkat etmek olarak belirtiliyor. Araç hızı gereğinden fazla arttığında veya azaldığında yakıt normale oranla daha hızlı bir şekilde tükenir. Bu noktada yol şartlarını da göz önünde bulundurarak ideal bir hızla araç kullanılmalı.

KALİTELİ AKARYAKIT TERCİH EDİN

Maliyeti nedeniyle ucuz yakıt tercih edilmemeli. Kısa vadede araç sürücüsü kazansa da uzun vadede bu kayıp demek oluyor. Ucuz ve kalitesi düşük yakıtları kullanmanın, araçta bulunan aksamlara zarar verebileceği unutulmamalı.

LASTİKLERİ KONTROL EDİN

Araç lastikleri yeteri kadar hava basıncı ile şişirilmiş olmalıdır. Yeterli basınca sahip olmayan lastiklerin hareket etmesi, aracın daha fazla efor sarf etmesine neden olacak ve yakıt harcayacak Araç lastiklerinin üretici firmanın belirlediği ölçülerde şişirilmesi, önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayabilir.

ANİ FREN YAPMAYIN

Ani fren ve manevralar, yakıtın daha hızlı tükenmesine sebep olur. Bunun önüne geçmek için vites geçişleri yumuşak tutulmalı ve araç yavaş yavaş hızlandırılmalı.

KLİMAYI GEREKSİZ YERE KULLANMAYIN

Klima çalıştığı zaman araç motoru fazladan güç harcar ve yakıt tüketimini arttırır. Dolayısıyla klima kullanımı en aza indirilmeli ya da düşük hızda çalıştırılmalı.

ARACI HAFİFLETİN

Aracın ağırlığının artması, hareket kabiliyetini engeller ve daha fazla güç harcamasına neden olur. Araçta bulunan gereksiz eşyalardan kurtularak, aracın kullanım ömrü artırabilir ve yakıt tasarrufu sağlanabilir.