Otomotiv ihracatında artış

Otomotiv sektörünün yüzü ihracatta gülüyor...

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotiv sektöründe temmuz ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 2.9 milyar dolara ulaştı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ TÜRKİYE'DE İLK SIRADA

Yüzde 18'lik payla Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan otomotiv endüstrinin, ihracat ortalaması da ocak-temmuz döneminde 2.6 milyar dolar oldu. Otomotiv sektörünün ocak-temmuz dönemi ihracatı ise yüzde 5 azalarak, 18 milyar 216 milyon dolar olarak kaydedildi.

Temmuzda ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 3 artarak 1 milyar 141 milyon dolar olurken, bu grubun endüstri ihracatından aldığı pay yüzde 39,5 oldu. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 3 düşerek 886 milyon dolar olurken, bu grubun aldığı pay da yüzde 30,5 olarak gerçekleşti.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 0,5 azalarak 484 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise yüzde 32 artışla 207 milyon dolar olarak kaydedildi.

FRANSA İHRACATTA EN BÜYÜK İKİNCİ PAZAR

Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya, yüzde 5 artışla 414 milyon dolar ihracat yapıldı. Fransa, temmuzda kaydedilen yüzde 20 artış ve 386 milyon dolar ihracat rakamıyla en büyük ikinci pazar oldu. Yine İtalya'ya yönelik ihracat da yüzde 6 artışla 269 milyon dolar oldu.

Önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 38,5, İspanya'ya yüzde 15,5, Slovenya'ya yüzde 14,5, Belçika'ya ihracatta yüzde 19 düşüş görülürken, Hollanda'ya yüzde 131, ABD'ye yüzde 55, Polonya'ya yüzde 37, İsrail'e yüzde 113, Rusya'ya da yüzde 34 ihracat artışları yaşandı.