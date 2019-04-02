Otomotiv pazarı daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre yüzde 44,2 daralarak 88 bin 469'a geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,2 azalarak 88 bin 469 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam pazarda geçen yılın ilk çeyreğinde 158 bin 430 adet satış yapılmıştı. Otomobil satışları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,7 azalarak 68 bin 812 oldu.

Geçen yıl aynı dönemde otomobil satışları 122 bin 310 adet seviyesindeydi. Hafif ticari araç pazarı ocak-mart döneminde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 45,6 daralarak 19 bin 657'e gerilerken, geçen yılın aynı döneminde pazar 36 bin 120 olmuştu.

OTOMOTİV PAZARI DARALDI

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,5 azalarak 49 bin 221 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın mart ayında 76 bin 345 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 azalarak 38 bin 628 oldu. Geçen yıl aynı ayında otomobil satışları 59 bin 798 adet seviyesindeydi. Hafif ticari araç pazarı ocakta 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 36 daralarak 10 bin 593'e gerilerken, geçen yılın aynı ayında pazar 16 bin 547 olmuştu.

DİZEL OTOMOBİL SATIŞLARI AZALDI

Mart sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 44,7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 48,3 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 35,9 azalış görüldü. İlk çeyrekte 43 adet elektrikli ve bin 833 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

İlk çeyrekte otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 35,4 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 24 bin 386 adetle sahip oldu. Mart sonu itibarıyla dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54,4'e, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 63,6'ya geriledi.

EN YÜKSEK SATIŞ C SEGMENTİNDE

Mart sonu itibarıyla otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61,4 pay alan C (42 bin 243 adet) segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 51,7 pay ve 35 bin 554 adetle yine sedan otomobiller oldu. Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine yüzde 72,1 pay ve 14 bin 176 adetle Van ulaşırken, ardından yüzde 12,12 pay ve 2 bin 382 adetle kamyonet, yüzde 8,44 pay ve bin 659 adetle minibüs, yüzde 7,33 pay ve bin 440 adetle pick-up sıralandı.