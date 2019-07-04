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Otomotiv sektörü vergi indirim sürecini kritik görüyor

Otomotiv sektörünün önde gelenleri, vergi indiriminin devamının otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade ediyor.

AA | 04.07.2019 - 12:22..
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Otomotiv sektörü vergi indirim sürecini kritik görüyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv sektöründe vergi indirimlerinin uzatılmasına yönelik alınacak kararın, otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Yenigün, ÖTV ve KDV destek programının sona ermesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan otomotivde mevcut yatırımların korunması, ekosistemin faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve yeni yatırımların çekilebilmesi için iç pazarın cazibesinin çok önemli bir etken olduğunu vurguladı.

DESTEK PROGRAMLARININ DEVAMI İSTENİYOR

İç pazarın, yılın başından bu yana vergi indirimi desteğine rağmen yüzde 45 gerilediğini aktaran Yenigün, "İç pazarın mevcut durumunu koruyabilmesi için otomotiv sektörünün tüm paydaşları olarak ortak beklentimiz, otomotivin Türkiye için en öncelikli sanayi olması kabulü ile sektörün bu dönemde zarar görmemesi için destek programlarının süreç boyunca devamının sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektörü vergi indirim sürecini kritik görüyor

KRİTİK ÖNEME SAHİP

Yenigün, OSD olarak, vergi indirimlerinin uzatılmasına yönelik alınacak kararın otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu desteğin devam ettirilmemesi sanayinin üretim adetlerine de olumsuz olarak yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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