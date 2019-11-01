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OYAK, TOTAL ve M Oil için Demirören ile görüşüyor

Mesleki emeklilik fonu OYAK, akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketleri TOTAL ve M Oil operasyonlarını satın almak için Demirören Holding ile görüşmelere başladı.

AA | 01.11.2019 - 16:56..
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OYAK, TOTAL ve M Oil için Demirören ile görüşüyor

TOTAL Oil Türkiye ve M Oil şirketlerinde yaklaşık 900 istasyon ile faaliyet gösteren Demirören Holding ile masaya oturan OYAK, satın alma için kapsamlı inceleme sürecini başlattı.

'Yeni sektörlere odaklanarak sürdürülebilir büyüme' stratejisine sahip OYAK, şirketlerde kapsamlı incelemelerde bulunacak.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ SANAYİ KURUMU

Kaynakların verimli kullanılması, varlıklardan sürdürülebilir maksimum getiri elde edilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunma hedefi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi grubu olarak, milli ekonominin kalkınmasına 58 yıldır hizmet ettiklerini söyledi.

OYAK, TOTAL ve M Oil için Demirören ile görüşüyor

"OYAK'I GELECEĞE TAŞIYACAK HAMLELERDE BULUNUYORUZ"

Türkiye'de ve dünyada fırsat olarak gördükleri yatırımlara devam edeceklerini belirten Erdem, "Milli sanayi, daha yüksek istihdam, daha kaliteli hizmet vizyonumuz ve stratejik sektörlerde konumlanma, sektörel çeşitlilik ile sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz kapsamında OYAK'ı geleceğe taşıyacak hamlelerde bulunuyoruz. 30'un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt dağıtım sektörünü de değerlendiriyoruz. Farklı iş kollarında arayışlarımız ile bir yandan sayısı 400 bini aşan üyelerimize yüksek kalitede hizmet sunup birikimlerine reel getiri sağlarken, diğer yandan da ülkemizin büyüme ve istihdam yaratma hedeflerine ortak olmaya devam edeceğiz." dedi.

OYAK, TOTAL ve M Oil için Demirören ile görüşüyor

OYAK, TOTAL ve M Oil için Demirören ile görüşüyor

OYAK, TOTAL ve M Oil için Demirören ile görüşüyor

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