Öz annesini boğarak öldürüp teslim oldu

Merkez Kadirli ilçesi, Cemalpasa mahallesi 1618 sokakta bulunan evde emekli öğretmen babası Mehmet Catlbas (59) ve annesi Fatma Çatalbaş(55) ile birlikte yasayan Muhammet Haktan Çatalbaş babası mahallede bulunan camiye yatsı namazına gidince annesi ile evde baş başa kaldı.

TARTIŞTIĞI ANNESİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Anne oğul arasında ne yaşandığı henüz bilinmeyen bir sebeple Muhammet Haktan Çatalbaş annesi Fatma Çatalbaş’ı elleriyle boğarak öldürdü. Soğuk kanlı bir şekilde evden çıkıp Kadirli İlçe Emniyet müdürlüğüne giden katıl zanlısı genç "evde annemi öldürdüm" deyip teslim oldu. Muhammet Haktan Çatalbaş’ın beyanı üzerine eve gelen polis ekipleri Fatma Çatalbaş’ı evin içinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

CİNAYETİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

O esnada namazdan çıkan Mehmet Çatalbaş da eve geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Çatalbaş’ı ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Fatma Çatalbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemede ellerinde boğuşma izi olduğu ve kurtulmak için çok çabaladığı tespit edilen Fatma Çatalbaş’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kadirli Ilçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına bulunan katil zanlısı gencin annesini neden öldürdüğüne dair sorgusu sürüyor. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.