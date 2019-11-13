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Öz dedenin torunlarına cinsel istismardan hapsi istendi

74 yaşındaki C.Ö.'nin, öz torunlarına cinsel istismarda bulunduğu belirtilerek hakkında dava açıldı.

İHA | 13.11.2019 - 17:46..
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan öz torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 74 yaşındaki C.Ö. hakkında dava açıldı.

Arsuz ilçesinde yaşayan biri kız 2 kardeş, öğretmenlerine, öz dedeleri C.Ö.'nün 6 yıl önce kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

SERBEST BIRAKILAN DEDE İÇİN TEKRAR DAVA AÇILDI

Kardeşlerin 3 ay devam ettiğini ileri sürdüğü istismar iddiası üzerine gözaltına alınan dede, suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan dede hakkında, 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Öz dedenin torunlarına cinsel istismardan hapsi istendi

İFTİRA İDDİASI

Dede C.Ö.'nün yargılanmasına, bugün İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. C.Ö. savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, çocuklarıyla aralarında husumet olduğunu, bu nedenle kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Öz dedenin torunlarına cinsel istismardan hapsi istendi

"EN YÜKSEK CEZAYI ALMASINI BEKLİYORUZ"

Mağdur çocuklar ile tanıkların da dinlendiği duruşma ertelendi. Davayı izleyen İskenderun Kadın Platformu avukatı Mehtap Sert, duruşma sonunda, "İlk duruşmada tanıklar, müştekiler, mağdurlar ve sanık dinlendi. Sanık iddiaları kabul etmiyor, iftira atıldığını söylüyor. 2 torununa cinsel istismarda bulunan öz dedenin en yüksek ceza almasını istiyoruz." dedi.

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