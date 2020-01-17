taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8742
Euro
6.527
Altın
1556.74
Borsa
121069.5
Gram Altın
294.006
Bitcoin
52572.31

Öz torunlarına tecavüz eden sapık dedeye 23 yıl hapis

Hatay'da 6 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan öz torunlarına cinsel istismarda bulunan dede, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 17.01.2020 - 13:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan, 6 ve 7 yaşlarında olan biri kız iki kardeş, öğretmenlerine öz dedeleri 74 yaşındaki C.Ö.'nün 6 yıl önce kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

3 AY BOYUNCA İSTİSMAR DEVAM ETTİ

Kardeşlerin 3 ay devam ettiğini ileri sürdüğü istismar iddiası üzerine gözaltına alınan dede, suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan dede hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

23 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Dede C.Ö. hakkında İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugünkü duruşmada karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık C.Ö.'ye 'çocuğun yakını tarafından nitelikli cinsel istismarı' suçundan her iki çocuk için ayrı ayrı toplam 23 yıl hapis cezası verip, tutuklanmasına karar verdi.

DEĞİŞTİRİLEN ADRESE TEKRAR TEKRAR GİTTİ

Davayı izleyen İskenderun Kadın Platformu Avukatı Mehtap Sert, duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, "Tutuklanma sebebi dedenin, ailenin evini başka yere taşımasına rağmen yeni taşındığı apartmana girip çıkmasıydı. Bununla ilgili uzaklaştırma kararı alınmıştı. Bunun neticesinde hükümle birlikte tutuklandı. Çok mutluyuz, çocuğa istismarın affı olmaz ve çocuğa istismarın affının olmaması için elimizden gelen mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

İlginizi Çekebilir
Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası
Eşini boğarak öldüren emekli öğretmen Hasan Bulut (70), 'iyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir'de motosikletten yola savrulan bir kişi öldü
İzmir'de motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan genç, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Adana'da bir kişi seyir halinde silahlı saldırıya uğradı
Adana'da otomobiliyle seyir halinde olan Suriye uyruklu bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya kişilerin silahlı saldırısında başından vurularak ağır yaralandı.
Çorum'da kamyonet kasasından düşen bir kişi öldü
Çorum'da kamyonete kereste yüklerken kasasından düşen bir kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avukatlara yeşil pasaport Resmi Gazete'de

Avukatlara yeşil pasaport Resmi Gazete'de

149
İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

108
ABD askerleri füze saldırısını uzaktan izledi

ABD askerleri füze saldırısını uzaktan izledi

94
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı vizyonda

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı vizyonda

215
Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Çok iyi golcü

Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Çok iyi golcü

18
Fransa'da tacizci papaz Vatikan'a suç attı

Fransa'da tacizci papaz Vatikan'a suç attı

100
CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 TL oldu

CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 TL oldu

396
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir