'İstanbullu Gelin' Avrupa'da gösterime girdi. Bu dizi ise en çok İsrail'de ses getirdi.

İsrail'de birçok yapımcı iki başrol oyuncusunu sürekli ülkelerine davet etmek için fırsat kollasa da bu daha yeni gerçekleşti.

İKİ OYUNCU İSRAİL'DE

Dün öğlen saatlerinde ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Aslı Enver'le birlikte İsrail'e gitti. İki ünlü isim büyük bir ilgiyle karşılandı.

ÖZCAN DENİZ 1 MİLYON, ENVER 350 BİN DOLAR KAZANACAK

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in İsrail’de vereceği konserden 1 milyon dolar alacağı, rol arkadaşı Aslı Enver'in de İsrail gezisinden 350 bin dolar kazanacağı ileri sürüldü.

Yetkililer; 6-7 Nisan'da yapılacak iki konser için 22 bin biletin bir günde satıldığını açıkladı.

Özcan Deniz ve Aslı Enver İsrail'de VİDEO