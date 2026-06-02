'Özgür Özel için delegelere para verdim' diyen Turgut Koç, Kurultay soruşturmasında ifade verecek

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan CHP delegesi Turgut Koç, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde mutlak butlan kararı verilen CHP 38. Olağan Kurultayı'yla ilgili iddialarda bulundu.

Turgut Koç, 2 delegeye 10 bin TL gönderdiğini, bu iki delegenin Özgür Özel'e oy verdiğini söyledi.

Koç'un, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP milletvekili Veli Ağbaba'ya yakın bir isim olduğu ve firmasının CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı belirtiliyor.

KURULTAY SORUŞTURMASINDA İFADE VERECEK

Turgut Koç'un, CHP 38. Olağan Kurultayı'yla ilgili süren soruşturma kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade vereceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddiaları inceleniyor.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlamalarıyla 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Sadi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya ve Veli Ağbaba'nın şoförü olduğu belirtilen Gaffar Çiçek tutuklanmıştı.

Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

TURGUT KOÇ'UN KURULTAY İFADELERİ

Turgut Koç, daha önce verdiği ek ifadesinde, iptal edilen CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında şunları söylemişti:

"Kurultay'ın olduğu gün Ankara Etimesgut delegesi olan kişiye Özgür Özel'i desteklemesi için 10 bin TL Garanti Bankası'ndan para gönderdim. Bu para karşılığı 2 kurultay delegesi Özgür Özel'i destekledi."

Koç, yine aynı ifadesinde Yalova, Bolu ve Sakarya il başkanlarını da Kurultay öncesinde Özgür Özel'in seçim koordinasyon merkezine götürdüğünü ve Yalova Belediye Başkan adaylığı konusunda varılan uzlaşı sonucunda il başkanlarının Özel'i destekleme kararı aldıklarını öne sürmüştü.

Yine Kocaeli Gebze ilçe başkanını da Onursal Adıgüzel'in aracılığıyla İBB Dijital Merkezi'nde Ekrem İmamoğlu ile gösterdiğini anlatan Koç, bu görüşmenin ardından Gebze ilçe başkanının da Özgür Özel'i desteklediğini iddia etti.

DELEGELERİN MASAK RAPORLARI İSTENDİ

Diğer yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, iptal edilen 38. CHP Olağan Kurultayı hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazı gönderdi.

Savcılık, Kurultay'da oy kullanan tüm delegelerin ve birinci dere yakınlarıyla ilgili MASAK raporları, banka hesap hareketi bilgileri ve SGK kayıtlarını talep etti.



