Özgür Özel'in istemediği aday kesinleşti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne katılacak siyasi partilerin aday listeleri, seçim kurullarınca kesinleştirildi. Buna göre 19 büyükşehir adayı bildiren CHP, ayrıca 38’i de il olmak üzere 904 seçim bölgesinde aday gösterdi.

Tartışma konusu olan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Mehmet Fatih Bucak'ın aday gösterilmesi sonrası, gözler Özgür Özel'e çevrildi.

ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Daha önce Twitter hesabından açıklama yapan Özgür Özel, Bucak’ın adaylığını, Karaman’daki aday tanıtım toplantısında DHA muhabirinde öğrendiğini ve şoke olduğunu belirtti. İki ay önce yaptığı değerlendirmenin arkasında olduğu belirten Özel, Bucak’ın adaylığı konusunu, pazartesi günü MYK’da gündeme getireceğini ifade etti. Ancak Özgür Özel'in çabaları sonuç vermedi.

AÇIKLAMA YAPMADI

Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen Özgür Özel, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.