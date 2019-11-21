Palu Ailesi'nin 4. davası gerçekleşti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan Palu Ailesi'nin 6 üyesi, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 4'üncü celsesi için hakim karşısına çıkarıldı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşma, Meryem Tanhal’ın öldürüldüğü dönemde Palu Ailesi'ne ait apartmanda kiracı olarak kalan ve Tuncer Ustael’in Palu Ailesi'ne ait apartmanı satmasında kendisine aracı olan tanık Ş.K.’nin dinlenmesi ile başladı. Duruşmada dinlenilen tanık Ş.K., bir süre Tuncer Ustael’in kiraladığı evde kiracı olarak kaldığını belirterek, “Diğer sanıkları tanımam. Sadece Tuncer’i tanırım. Oğlum kendilerinin evinde kiracıydı. ‘Baba ev sahibim evini boşaltıyor, kiralayacak. Gel sen otur’ dedi. Ben de gittim kiraladım. Eve girdiğimde duvarları falan döküktü, tadilat yaptık. Yaklaşık 3-4 ay kadar evde yaşadım. Sonra Tuncer, apartmanı satacağını, alıcı bulup bulamayacağımı sordu. Ben de kendisine yardımcı oldum. Ben de kendisini Bekir Ak isimli birisi ile tanıştırdım Daha sonra aralarında anlaştılar. Karşılığında Didim’de bir daire, Karasu’da bir elma bahçesi ve 70-80 bin TL civarında bir para alarak evi sattı. Ben kendisinden para almadım. Yaşanan olaylar hakkında başka bir bilgim yok.” dedi.

''TUNCER USTAEL ANNEMİ SÜREKLİ DÖVERDİ''

Tanığın dinlenmesinin ardından, tanık Harun Palu’ya kayyum atandığı, kayyum olarak atanan kişinin duruşmaya katıldığı beliritldi. Daha sonra Meryem Tahnal’ın oğlu R.T. Tahnal’ın, tanık olarak verdiği ifadesi okundu. Okunan ifadede de R.T. Tahnal, “Ben o tarihlerde çok küçüktüm. Tuncer Ustael annemi sürekli döverdi. Annem öldükten sonra İsa Palu ve Fatih Palu da beni defalarca dövdü. Hepsinin psikolojileri bozuktu. Sürekli cin ve hurafelerle uğraşıyorlardı. Ben birkaç kez evden kaçtıktan sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildim. Orada büyüdüm. Olay hakkında başka da bilgim yok.” ifadelerine yer verdi.





''BEN SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM, TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM''

R.T. Tahnal’ın ifadesinin ardından söz alan sanık avukatları müvekkillerinin tutukluluk durumu göz önüne alınarak tahliye edilmelerini talep ettiler. Daha sonra söz verilen Tuncer Ustael, ''Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Tanık Ş.K., apartmanı satarken elimden 20 bin TL parayı kaptı. Oğullarına da bir miktar para verdim. Ben suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum.” diye konuştu.





DURUŞMA ERTELENDİ

Söz verilen diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti. Sanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklarının tutukluluk hallerinin devamını, tanık Harun Palu ve kayyum olarak atanan şahsın bir sonraki duruşma zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı, 23 Ocak 2020 tarihine erteledi.