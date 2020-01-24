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Pamuk yüklü tırda çıkan yangına TOMA müdahale etti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, pamuk yüklü TIR'da çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA | 24.01.2020 - 20:37..
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Adana'da, Ceyhan-Osmaniye D-400 karayolunda, Gaziantep'ten Adana'ya seyir halinde olan pamuk yüklü tır, yeni mezarlık önünde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

YOLDAN GEÇEN TOMA MÜDAHALE ETTİ

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alev topuna dönen tıra ilk müdahaleyi yoldan geçen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ceyhan İtfaiye Amirliği ekipleri ve çok sayıda iş makinesi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleri ise pamuk balyalarını dağıtarak yangının sönmesi için çalışma yaptı. Kısa sürede söndürülen yangında tır ve pamuklar kullanılmaz hale geldi.

Pamuk yüklü TIR'da çıkan yangına TOMA müdahale etti -1



Pamuk yüklü TIR'da çıkan yangına TOMA müdahale etti -2

Pamuk yüklü TIR'da çıkan yangına TOMA müdahale etti -3

Pamuk yüklü TIR'da çıkan yangına TOMA müdahale etti -4
Pamuk yüklü TIR'da çıkan yangına TOMA müdahale etti -6

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