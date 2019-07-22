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Papa'dan Esad'a mektup

Papa Francis, Suriye'nin İdlib'te gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili endişelerini kaleme aldığı mektubu, Esad'a bir elçisi vasıtasıyla ulaştırdı.

Haber Merkezi | 22.07.2019 - 12:45..
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Papa Francis, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı uyardı.

ELÇİ ESAD'LA GÖRÜŞME YAPTI

Papa'nın elçisi Kardinal Peter Turkson, Papa'nın isteiği üzerine Suriye'ye giderek Esad ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Papa'dan Esad'a mektup

PAPA'NIN MEKTUBU ULAŞTIRILDI

Görüşme sırasında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a Papa Francis tarafından yazılan bir mektup verildi.

Mektupta Papa'nın Suriye'deki insani durumla ilgili endişlerinin yer aldığı bildirildi.

DETAYLAR GELİYOR...

Papa'dan Esad'a mektup

(2017 yılında Papa Francis'in Esad'a yazdığı bir başka mektup, Kardinal Mario Zenari tarafından ulaştırılmıştı.)

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