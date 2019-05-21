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Para isteyince döner bıçağını çıkardı

Kütahya'da aynı yaştaki gençlerin döner bıçaklı kavgası güvenlik kameralarına yansırken, bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Polis kaçak iki saldırganı da yakaladı.

DHA | 21.05.2019 - 08:47..
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Kütahya Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi’ndeki halk pazarı otoparkından geçen 17 yaşındaki E.Y., iddiaya göre kendisinden para isteyen S.Y. (17) ve A.C.E. (17) ile tartıştı. S.Y., otopark içerisinde E.Y.’ye yumruk atınca tartışma kavgaya dönüştü.

Para isteyince döner bıçağını çıkardı

YERE DÜŞTÜĞÜ HALDE SALDIRMAYA DEVAM ETTİ

Bu sırada E.Y. belinden döner bıçağını çıkarırken, S.Y. olay yerinden kaçtı. E.Y. ise A.C.E.’ye saldırarak döner bıçağıyla yaraladı. Yere düşen yaşıtına saldırmayı sürdüren E.Y., daha sonra olay yerinden kaçtı.

Para isteyince döner bıçağını çıkardı ViDEO

EL VE KOLLARINDA DERİN KESİKLER VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi otopark içerisinde yapılan A.C.E., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan A.C.E.’nin el ve kollarında derin kesikler olduğu belirlendi.

Para isteyince döner bıçağını çıkardı

DÖNER BIÇAĞI İLE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, E.Y.’yi kısa sürede döner bıçağı ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı. E.Y.’nin yolunu keserek para istediği öne sürülen S.Y. de polis ekipleri tarafından, üzerinde bıçak ve kurusıkı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli, ifadeleri için Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Para isteyince döner bıçağını çıkardı

Başlatılan soruşturma sürüyor.

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