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Parçalı Ay Tutulması İstanbul'da gözlendi

Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' saat 21.43'den itibaren gerçekleşmeye başladı.

DHA | 16.07.2019 - 23:31..
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Parçalı Ay Tutulması İstanbul'da gözlendi

5 saat 34 dakika sürmesi beklenen tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'inin dünyanın gölgesinde kalması bekleniyor.

Parçalı Ay Tutulması İstanbul'da gözlendi

00:31, TUTULMANIN ORTA NOKTASI

Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek parçalı ay tutulması, 21.43'den itibaren yarı-gölge konisine girilmesiyle başladı. 23.01'de tam bölge konisine giren ay 00.31'de tutulmanın ortasında olacak.

Parçalı Ay Tutulması İstanbul'da gözlendi

AY'IN YÜDE 65'İ GÖLGEDE KALACAK

Tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kalacak. Saat 01.59'dan itibaren tam gölgeden çıkacak olan ay, 03.18'de de yarı-gölge konisinden çıkacak ve tutulma sona erecek.

Parçalı Ay Tutulması İstanbul'da gözlendi

Parçalı Ay Tutulması İstanbul'da gözlendi

Parçalı Ay Tutulması İstanbul'da gözlendi

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