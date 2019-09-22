Parion'un 18 asırlık surlarıyla gün yüzüne çıkıyor

Biga ilçesine bağlı Kemer köyü yakınında yer alan antik çağın önemli liman kenti Parion'da, bin 800 yıllık surların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

KAZILAR 12 AYA ÇIKARILDI

Antik çağdan itibaren önemini koruyan Parion'da, kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığınca 12 aya çıkarılması kapsamında çalışmalar sürüyor.

Parion Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve desteği ve İÇDAŞ AŞ'nin resmi sponsorluğunun sağlamış olduğu imkanlarla kazılara devam ettiklerini söyledi.

2700 YILLIK KENTİN 1800 YILLIK SURLARI

Bölgenin tahmin edilenin aksine çok daha büyük bir yüz ölçümüne sahip olduğunu ifade eden Keleş, kentin yaklaşık 2 bin 700 yıllık olduğunu, surların ise daha sonraki dönemlerde inşa edildiğini ve bin 800 yıllık surların gün yüzüne çıkmasıyla antik şehre dair pek çok yeni bilgiye ulaşabileceklerini kaydetti.

KUZEY SURLARI AÇIĞA ÇIKARILACAK

Keleş, kazı çalışmaları öncesinde alanın tamamen çalılık ve dikenlik olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Burayı geçtiğimiz nisan ayında çalışmaya başladık ve büyük bir bölümünü açtık. Bu alandaki çalışma, Sayın Bakanımızın desteğiyle 12 aya çıkarıldı. Dolayısıyla 12 aylık proje olmasının bize kattığı avantajlardan bir tanesi bu kuzey surlarının açığa çıkarılmasıdır. Bu alanda nisandan beri çalışmalar devam ediyor. Bu sürede deniz kıyısındaki kuleden bu noktaya kadar kazarak tamamen açığa çıkarmış olduk. Burası tiyatro ile beraber birleştiğinde, karşı taraftan bakıldığı zaman kentin kuzey surlarıyla beraber tiyatroya doğru olan arkeolojik dokusu ortaya çıkmış olacak. Bu alandaki çalışma periyodu, 12 aylık kazı projesinin Parion'daki en önemli yansımalarından biridir."





Kentin kuzey surlarının ortaya çıkmasıyla beraber, kentin arkeolojik dokusunun algılanabilir hale geleceğini bildiren Keleş, şöyle devam etti:

"Toprak altında kalan bir şeyin ortaya çıkması, kentin nasıl korunduğunu, bunun arkeolojik yapılarla nasıl birleştiğini güzel bir şekilde ortaya koymaktadır. Belki tiyatroya doğru ortaya çıkacak olan kaliteli işçiliğe sahip bir kapı, görselliği daha da arttıracağı gibi arkeolojik olarak bizlere çok önemli veriler de sağlayacaktır. Bunlar bizim için son derece önemli. Dolayısıyla sonuç olarak bu çalışmalar 12 aylık kazı projesinin ne kadar doğru olduğunu ve gerçek anlamda uygulandığında ne kadar faydalı olabileceğinin somut örneğidir."

Prof. Dr. Vedat Keleş, Helenistik dönemin önemli antik liman kenti Parion'un hem kazı döneminde elde edilen bulgular hem de bölgenin büyüklüğüyle tarihe ışık tutmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.