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Paris’te, 2006 öncesi dizel araçlar yasaklanıyor

Paris’te hava kirliliğine önlemek amacıyla, 2006 yılı öncesine kayıtlı dizel araçların şehre girişi yasaklanıyor.

DHA | 01.07.2019 - 10:49..
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2017’den beri hava kirliliğine karşı mücadele veren Paris, bugünden itibaren 2006 öncesine kayıtlı olan dizel araçların şehre girişini yasaklıyor.

Fransa medyası, bu yasağın 800 bin aracı ilgilendirdiğini, 13 yaşından büyük olan araçların hafta içi günlerde şehir içinde kullanılamayacağını duyurdu.

YASAĞA DELENLERE CEZALAR VAR

Yeni yasağa göre, yasağı delen otomobil ve motosikletlere 68, kamyonlara ise 135 euro para cezası uygulanacak. Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan bu yasakla birlikte havadaki nitrojen oranının yüzde 23 azaltılacağı öngörülüyor.

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