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Parkın ortasında belindeki silahı çıkarıp ateşledi

Diyarbakır’daki bir parkta öfkeli baba dehşet saçtı, bir kişi kalbinden vurularak ağır yaralandı. Dehşet anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 05.05.2019 - 10:12..
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bilinmeyen bir sebeple M.S. ile M.B. adlı iki kişi tartıştı. Durumu babasına anlatan M.S. ve isimi öğrenilemeyen baba, eşi ve çocuklarıyla M.B.’nin geç saate ders çalıştığı parka geldi.

ÖFKELENEN BABA DEHŞET SAÇTI

Tarafların bir araya geldiği parkta, kısa sürede sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen baba, belindeki silahı çekerek M.B.’ye ateş etti. Kalbinden yaralandığı belirtilen M.B., yere düştü. Yardıma koşan arkadaşlarını gören öfkeli baba, yaralıya müdahale edenlere ateş etmeye çalışırken silahı tutukluk yaptı.

Parkın ortasında belindeki silahı çıkarıp ateşledi

Diyarbakır’da dehşet saçan öfkeli baba ViDEO

ARAÇLARINA BİNİP KAÇTILAR

Park görevlisinin araya girmesiyle öfkeli aile, koşarak araçlarına binip kaçarken; çevredekilerin haber vermesi üzere olay yerine 112 sağlık ekipleri geldi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, geniş çaplı inceleme başlattı.

Parkın ortasında belindeki silahı çıkarıp ateşledi

Polis kaçan şüphelileri arıyor.

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