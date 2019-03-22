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Parlayan motor yağı yangın çıkardı

Motor yağlarının olduğu depoda yağın parlaması sonucu çıkan yangın yanında bulunan boya dükkanına sıçradı. Yangında 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

DHA | 22.03.2019 - 03:22..
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Kocaeli Kartepe Köseköy Sanayi Sitesi'nde motor yağlarının bulunduğu depoda yangın çıktı. İddiaya göre, motor yağının parlaması sonucu çıkan yangın, kısa sürede dükkanı sararak yanında bulunan boya dükkanına sıçradı.

Parlayan motor yağı yangın çıkardı

Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken dükkanın içerisinde mahsur kalan ikisi baba - oğul olan üç kişi olduğunu belirledi.

Parlayan motor yağı yangın çıkardı

BABA ÖLDÜ OĞLU YARALANDI

İtfaiyenin çalışmasıyla dükkandan çıkarılan baba Mesut Balande'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammet Balande ve kardeşi Melik Balande ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Alevler itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle depo içerisinde park halinde olan bir minibüs ile depo ve dükkan kullanılamaz hale gelirken, olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Mesut Balande'nin cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Parlayan motor yağı yangın çıkardı

Parlayan motor yağı yangın çıkardı

Parlayan motor yağı yangın çıkardı

Parlayan motor yağı yangın çıkardı

Parlayan motor yağı yangın çıkardı

Parlayan motor yağı yangın çıkardı

Parlayan motor yağı yangın çıkardı

Parlayan motor yağı yangın çıkardı




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