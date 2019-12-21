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Pastırma tartışmasına Sivas da eklendi

Sivas Valisi Salih Ayhan, pastırmanın merkezinin Sivas’ın Kızılca köyü olduğunu söyledi.

İHA | 21.12.2019 - 13:24..
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Pastırma tartışmasına Sivas da eklendi

Sivas Valisi Salih Ayhan, 1. Organize Sanayi Bölgesinde et ve et ürünleri imalatı yapan işletmeyi ziyaret ederek, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyaret esnasında İller arasında devam eden "Pastırma kimin" tartışmasına bir iddialı çıkışta Sivas Valisi Salih Ayhan’dan geldi.

"PASTIRMA VE SUCUĞUN MERKEZİ SİVAS"

Vali Ayhan, pastırma ve sucuk konusunda Sivas’ın iyi bir noktada olduğunu belirterek pastırma ve sucuğun merkezinin Sivas’ın Kızılca köyü olduğunu söyledi.

Ayhan, "Sucuk denilince akla birkaç il geliyor ancak ilk akla gelen ilin Sivas olması gerekiyor. Çünkü Sivasımızın Kızılca köyünden dünyanın, ülkemizin dört bir tarafına pastırma, sucuk ustaları giderek, bilgilerini paylaşmışlar, bu ürünlerin markalaşmasını sağlamışlardır. Sucuğun, pastırmanın merkezi Sivas’ın Kızılca köyüdür. Dolayısıyla her şey kaynağında, yerinde güzeldir. Sucuk ve pastırma da Sivas, çok çok iyi bir noktadadır. Sivas’ın sucuğu ve pastırması Türkiye’de lezzeti ile tadıyla, kıvamıyla, organikliği ile bir numaradır. Bunu ispatlaya da biliriz.” dedi.

Pastırma tartışmasına Sivas da eklendi

Pastırma tartışmasına Sivas da eklendi

Pastırma tartışmasına Sivas da eklendi

Pastırma tartışmasına Sivas da eklendi

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