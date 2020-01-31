Pekin'de evlilik ve cenaze törenleri yasaklandı

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsün yayılmasının önüne geçilebilmek için önlemler sıklaştırılıyor.

EVLİLİK VE CENAZELER YASAKLANDI

China News'in haberine göre çok sayıda kişiyi bir araya getirmeleri nedeniyle evlilik ve cenaze defin işlemleri geçici olarak yasaklandı.

Yasak nedeniyle Çinli çiftler, bin yılda bir geldiğini düşündükleri 02.02.2020 tarihinde dünya evine giremeyecek. Çok sayıda Çinli, bu tarihte evlenmeyi planlıyordu.

Zira Çincede 2 Şubat 2020, "seni seviyorum, seni seviyorum" cümlesiyle aynı telaffuza sahip.

ÇİN YENİ YILI ETKİNLİKLERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Pekin yönetimi, 25 Ocak'ta Çin Yeni Yılı için planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiğini açıklamıştı.