Pençe-3 Harekatı başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlara bir yenisini daha ekledi.

Pençe 1 ve Pençe 2 harekatlarıyla örgütün adeta belini kıran Mehmetçik, Pençe 3 Harekatı ile örgüte bir darbe daha vuracak.

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Ağustos'ta Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe 3 Harekatı'nın başladığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir. Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenen operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.