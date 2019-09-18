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Pençe Harekatları'yla terör hedefleri imha ediliyor

Son 4 ay içinde 111’i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 18.09.2019 - 11:04..
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Pençe Harekatları'yla terör hedefleri imha ediliyor

Mehmetçik, havadan ve karadan düzenlediği operasyonlarla, sınır ötesinde terör örgütü PKK'nın üzerine gidiyor.

Terör örgütü PKK’ya yönelik 27 Mayıs’ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine Pençe-1, 12 Temmuz’da Pençe-2, 23 Ağustos'ta da Pençe Harekatı başlatıldı.

4 AYDA 417 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi. Son 4 ay içinde 111’i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Pençe Harekatları'yla terör hedefleri imha ediliyor

Pençe Harekatları'yla terör hedefleri imha ediliyor

 

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