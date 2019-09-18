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Temel Karamollaoğlu Demirtaş’ın tahliyesine ne diyor

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Oppo, telefonları 25 dakikada tam şarj eden hızlı şarjını tanıttı

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1 Türkiye'nin Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı tehlikede Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ın Lille'i yenmesiyle Hollanda ülke puanında Türkiye'yi geride bıraktı. Bu sezon temsilcilerimiz Avrupa'da başarısız olursa seneye Devler Ligi'ne direkt katılamayabiliriz.

2 Mustafa Varank, 2023 stratejisini açıkladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıkladığı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde, teknoloji alanında çalışmak isteyenleri heyecanlandıracak adımlar var.

3 Pençe Harekatları'yla terör hedefleri imha ediliyor Son 4 ay içinde 111’i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

4 İzmir'de domuz bağıyla işkence Bir kadına domuz bağıyla işkence yaparken yakalanan cezai firarisi, bu suçtan serbest bırakıldı, ancak kalan cezasını çekmek için cezaevine tekrar teslim edildi.

5 Oppo, telefonları 25 dakikada tam şarj eden hızlı şarjını tanıttı Oppo'nun yeni SUPERVOOC 65W hızlı şarj cihazı, 4000mAh batarya kapasiteli bir telefonu, yalnızca 25 dakikada tam şarj edebiliyor.

6 Karayazı Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atandı 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası alan HDP'li belediye başkanı Melike Göksu'nun yerine, kayyum olarak Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu atandı.