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Pendik’te fabrikada yangın

Bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler bilinmeyen bir nedenden alev aldı.

İHA | 20.10.2019 - 20:39..
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İstanbul Pendik’te  Ramazanoğlu Mahallesi’nde yangın meydana geldi.

Bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler, bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Alevler kablo fabrikasının konteynerine de sıçradı.

Pendik'te bir kablo fabrikasının yanında yangın çıktı VİDEO

İTFAİYE MÜDALE ETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yangını fabrikaya sıçramadan söndürdü. Olayı gören bir vatandaş, “Bizim aşağıda depomuz var. Palet deposunun arkası kablo fabrikası olduğu için korktuk bizim fabrikaya sıçrar diye, ama bir konteyner yandı şükür olsun. İtfaiye zamanında geldi müdahale etti” dedi.

Pendik’te fabrikada yangın

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