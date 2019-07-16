Motosikletli şahısların tek teker üzerindeki tehlikeli oyunu, kameralara anbean yansıdı. Motosikletlilerden biri, tek teker üzerindeyken dengesini kaybederek yere düştü.
ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Yaşanan olaydan hemen sonra motosikletin kendi kendine yolda ilerlemeye devam etmesi, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.
TRAFİĞİN YOĞUN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Motosiklet, daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza esnasında yoldaki trafiğin yoğun olmaması olası bir faciayı önledi.
Pendik'te motosikletlinin tek teker kazası VİDEO
BAŞKA BİR SÜRÜCÜNÜN KAMERASINA YANSIDI
O anlar, arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.