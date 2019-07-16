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Pendik'te motosikletlinin tek teker kazası

İstanbul'un Pendik ilçesinde tek teker üzerinde şov yapmak isteyen bir motosikletli, motosikletten düştü. O anlar ise kameralara yansıdı.

İHA | 16.07.2019 - 09:50..
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Motosikletli şahısların tek teker üzerindeki tehlikeli oyunu, kameralara anbean yansıdı. Motosikletlilerden biri, tek teker üzerindeyken dengesini kaybederek yere düştü.

ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Yaşanan olaydan hemen sonra motosikletin kendi kendine yolda ilerlemeye devam etmesi, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Pendik'te motosikletlinin tek teker kazası

TRAFİĞİN YOĞUN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Motosiklet, daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza esnasında yoldaki trafiğin yoğun olmaması olası bir faciayı önledi.

Pendik'te motosikletlinin tek teker kazası VİDEO

BAŞKA BİR SÜRÜCÜNÜN KAMERASINA YANSIDI

O anlar, arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pendik'te motosikletlinin tek teker kazası

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