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Pentagon: Türkiye baskıya boyun eğmedi

ABD, "Türkiye'ye uyguladığımız baskıya rağmen S-400'lerden vazgeçiremedik" dedi.

AA | 14.01.2020 - 20:29..
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Pentagon: Türkiye baskıya boyun eğmedi

Türkiye, Amerika'nın tüm tehditlerine rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldı.

Teslimat sürecinin başlamasıyla birlikte Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararı alan Amerika, yaptırım tehditlerini dilinden düşürmedi.

Her şeye rağmen sevkiyatlar, bu süreçte devam etti.

"TÜRKİYE BOYUN EĞMEDİ"

Pentagon, Türkiye'nin Amerika'nın  baskısına boyun eğmediğini ve aldığı Rus S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmeyi reddettiğini belirtti.

Pentagon’un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, bugünkü basın toplantısında, “Henüz aynı konumdayız, F-35 ve S-400’lerin uyumsuz olduğunu net bir şekilde söyledik. Maalesef Türkiye, S-400’le ilgili herhangi adımlar atma kararını almadı, bu yüzden biz Türkiye’deki çalışmalarımıza (Türkiye’deki F-35 parça üretimini ABD’ye taşıma çalışmaları) devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

F-35 İÇİN HALA GÖRÜŞÜYORUZ

Lord, bu bağlamda, Türkiye’deki F-35 parça üretiminin büyük bir kısmını gelecek Mart ayına kadar ABD’ye taşımayı planladıklarını doğruladı.

Pentagon yetkilisi ayrıca Türkiye’nin daha önce satın aldığı 4 adet F-35’in geleceğini Ankara ile görüşmediklerini de sözlerine ekledi.

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