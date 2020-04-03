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Peru’da kadın ve erkekler farklı günlerde dışarı çıkacak

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, uygulamanın 12 Nisan'a kadar süreceğini belirtti.

AA |
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Peru’da kadın ve erkekler farklı günlerde dışarı çıkacak

Güney Amerika ülkesi Peru'da koronavirüs salgının önüne geçilmesi amacıyla, ilginç bir karara imza atıldı.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, sokaktaki insan sayısının düşürülmesini hedeflediklerini söyledi.

CİNSİYETE GÖRE SOKAĞA ÇIKMA UYGULAMASI

Vizcarra, bunun için erkeklerin pazartesi, çarşamba, cuma günleri, kadınların ise salı perşembe ve cumartesi günleri sokağa çıkabilmelerini sağlayacak düzenleme getirdiklerini açıkladı.

SOKAKTA SIKI TEDBİR

Pazar günü sokağa çıkmanın herkes için kısıtlandığını söyleyen Vizcarra, 12 Nisan'a kadar sürecek uygulama kapsamında halkın yalnızca banka, eczane ve gıda temini gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkabileceğini belirtti.

Peru’da kadın ve erkekler farklı günlerde dışarı çıkacak

Vizcarra, alınan kararın kamu hizmetleri ve temel ihtiyaçların giderilmesi için çalışan kimseleri etkilemediğini, bu kişilerin çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

PERU'DA SON DURUM

Şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 55 kişinin hayatını kaybettiği Peru'da, virüsün bulaştığı kişi sayısı 1414 olarak kaydedildi. Nüfusu 33 milyona yaklaşan Peru'da, 16 Mart'ta ilan edilen acil durum ve karantinanın 12 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklanmıştı.

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