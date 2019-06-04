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Pervin Ersoy'un espri diye paylaştığı fotoğrafa tepki

Bakan Ersoy'un eşi, evinde çalışan hizmetliye elini öptürüp dolar verdiği bir fotoğrafa sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 04.06.2019 - 21:04..
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Pervin Ersoy'un espri diye paylaştığı fotoğrafa tepki

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un elini öptürdüğü kişiye 100 dolar verdiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşması büyük tepki topladı.

Pervin Ersoy'un espri diye paylaştığı fotoğrafa tepki

"ALİŞAN YAPINCA ESPRİ YAPTIM"

Artan tepkiler üzerine fotoğrafın altına yorum yapan Ersoy,  olayın bir espri olduğunu söyleyerek "Alişan'ın yeğenlerine dolar dağıtmasını ti'ye alarak böyle bir paylaşımda bulundum" ifadelerine yer verdi.

Pervin Ersoy'un espri diye paylaştığı fotoğrafa tepki

"LÜTFEN YAPMAYIN"

Bunun üzerine tepkili yorumlar gelmeye devam edince isyan eden Pervin Ersoy,  "Yaaa açıkladım espriyi ne olur yapmayın Allah aşkına. Alişan dolar dağıtmış yiğenlerine bugün, onu ti ye aldık . Yanımda çalışan personelime espri yaptık diye yazdım yapmayın ne olur ben o kadar salakmıyım açıklayarak koydum yine okumadan dünya kadar yazıyorsunuz .. Sizlerin bu tepkilerini bilecek kadar aklım var benim .. Lütfen yapmayın'' diye yorum yazdı.

Daha sonra eleştirile katlanamayan  Pervin Ersoy, fotoğrafını sildi.

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