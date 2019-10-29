taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.733
Euro
6.3611
Altın
1492.34
Borsa
99838.3
Gram Altın
274.873
Bitcoin
54093.94

Pitbull çaldı, 7 bin 802 TL para cezası yedi

Mersin’de pitbull cinsi köpek çalan şahsa 7 bin 802 TL idari para cezası uygulandı.

İHA | 29.10.2019 - 10:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada, S.A. adlı kişiyi kamyonetindeki çalıntı biri golden ve pitbull cinsi iki köpekle yakaladı.

Golden cinsi köpek sahibine teslim edildi.

7 BİN 802 TL CEZA YEDİ

Mut Milli Parklar Müdürlüğünce pitbull cinsi köpek bulundurduğu gerekçesiyle S.A.'ya 7 bin 802 TL idari para cezası uygulandı. Yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan S.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Pitbull çaldı, 7 bin 802 TL para cezası yedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

29
ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

109
Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

69
McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

48
Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

87
Almanya Sol Parti Eşbaşkanı Özdemir'e mahkemeden ceza

Almanya Sol Parti Eşbaşkanı Özdemir'e mahkemeden ceza

68
9-0 sonrası Southampton oyuncuları maaşlarını bağışladı

9-0 sonrası Southampton oyuncuları maaşlarını bağışladı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir