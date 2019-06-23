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PKK kaçırdığı çobanı öldürdü

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK’lı teröristler, kaçırdığı çobanı öldürdü. Teröristlerin 2016 yılında da öldürülen çobanın akrabasını öldürdükleri ve cesedinin altına bomba tuzakladıkları ortaya çıktı.

İHA | 23.06.2019 - 18:55..
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Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Yankıpınar köyünde çobanlık yapan Süleyman Güldere (53), Aşıkdede Yaylası'nda hayvanlarını otlattığı sırada bir grup PKK'lı terörist tarafından kaçırıldı.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Süleyman Güldere’den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve köylülerin arama çalışmaları sonucu Süleyman Güldere’nin cesedi, Çemçe Madur bölgesindeki çadırda silahla öldürülmüş halde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Süleyman Güldere'nin cesedi, helikopterle Kağızman'a getirildi. Jandarma ekiplerince, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

PKK kaçırdığı çobanı öldürdü

AKRABASI DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan, Kağızman’da çobanlık yapan eski köy korucusu Mikail Güldere de 15 Eylül 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından öldürülmüştü. Teröristler öldürdükleri Mikail Güldere’nin cesedinin altına, el bombası ile tuzak kurmuştu.

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