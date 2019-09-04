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PKK'dan kaçan iki kız çocuğu jandarmaya sığındı

Terör örgütü tarafından kaçırılan 18 yaşından küçük iki kız çocuğu, film senaryolarını aratmayan bir öyküyle jandarmaya ulaştı.

AA | 04.09.2019 - 15:58..
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Şırnak'ta 1,5 ay önce kaçırılarak PKK'nın mağarasına götürülen "Çiçek" ve "Toprak" rumuzlu iki kız çocuğu, terör örgütü PKK'dan nasıl kaçtıklarını sığındıkları jandarmaya anlattı.

"Çiçek" ile "Toprak", yaylada ailelerinin yanından terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldıklarını söyledi.

İŞKENCE VE İSTİSMARA UĞRADILAR

Dağlık bir araziye götürüldüklerini, aç bırakıldıklarını ve hiçbir şey söylenmeden bekletildiklerini belirten "Çiçek" ve "Toprak", daha sonra kendilerini dağda PKK'nın mağarasında bulduklarını ifade etti. Oradaki teröristlerin kendilerine, "Terörist olacaksınız, Kürdistan için savaşacaksınız." dediğini dile getiren "Çiçek" ile "Toprak", teröristlerin söylediklerini kabul etmediklerini, aç susuz bırakıldıklarını, işkence yapıldığını ve cinsel istismarda bulunulduğunu aktardı.

"BİRBİRİMİZİN BAŞINDA NÖBET TUTARAK YARIM SAAT UYUDUK"

Yaklaşık 5 gün önce yine işkence gördükten sonra "Toprak" ile kaçmayı kafaya koyduklarını anlatan "Çiçek", şöyle konuştu: "Kaç gün işkence ve cinsel istismara maruz kaldık hatırlamıyoruz. Toprak'a 'Buradan kaçmalıyız yoksa bunlar bizi öldürecekler' dedim. Bir gün işkencenin ardından mağara başında nöbetçi olmadığı bir anda dışarı çıktık, taşların arkasına gizlene gizlene uzaklaştık. 'Neredeyiz, burası neresi?' sorularını sora sora dağdan indik. Bir gün boyunca hiç durmadan yürüdük. Yorulduğumuzu hissettiğimiz anda bir mağara bulup içeri girdik. Birbirimizin başında nöbet tutarak, yarım saat kadar uyuduk.

PKK'dan kaçan iki kız çocuğu jandarmaya sığındı

"İKİ GÜN BOYUNCA HİÇBİR ŞEY YEMEDEN YÜRÜDÜK"

İki gün boyunca hiçbir şey yemeden yürüdük. Kaybolduk hissine kapıldığımız bir anda, topraklarımıza geldiğimizi gördük. Sonra jandarmaya sığındık. Kaçarken üzerimizde terörist kıyafetleri vardı. Jandarma bizi gördü ve ateş etmedi, çünkü üzerimizde silah yoktu. Sonrasında jandarma, yemek ve su ihtiyacımızı karşıladı. Biz vatanını ve bayrağını seven vatandaşlarız. PKK terör örgütü mensuplarına seslenmek istiyorum; örgütün yalan ve iftiralarına inanmayın. Gelin Türkiye'nin adaletine teslim olun."

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