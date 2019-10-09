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PKK'lı terörist İspanya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı, tatile geldiği İspanya'da yakayı ele verdi.

AA | 09.10.2019 - 16:00..
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Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasır Tur adlı PKK terör örgütü mensubunun, İspanya'da yakalandığı bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Granada kentindeki bir otelde eşiyle kaldığı tespit edilen Tur'uni, hakkındaki uluslararası arama ve tutuklama kararı nedeniyle düzenlenen operasyonla yakalandığı açıklandı.

PKK'lı terörist İspanya'da yakalandı

EŞİ İLE TURA ÇIKTI

İspanyol basını, 57 yaşındaki Tur'un eşi ile tatil için pazartesi günü Granada'ya geldiğini, salı sabahı 08.30'da otele baskın yapan polisler tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Diğer yandan, PKK'lının kaldığı otelde İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in miting düzenleyecek olmasının, polisi kısa süreliğine alarma geçirdiği kaydedildi.

Polis kaynakları, yürütülen soruşturma sonucu, Tur'un Sanchez'in miting yapacağı otelde kalmasının tamamen tesadüf olduğu, herhangi bir saldırı şüphesi bulunmadığı için miting programının öngörüldüğü gibi gerçekleştiğini aktardı.
PKK'lının yakalanmasının ardından Madrid'deki Ulusal Mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Yasal süreç gereği Tur'un yakalanmasıyla ilgili Ulusal Mahkeme'nin resmi tebligatı yapmasının ardından Türkiye'nin, bu kişiyle ilgili iade evraklarını 40 gün içinde İspanyol makamlarına teslim etmesi gerekiyor.

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