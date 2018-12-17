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PKK'lı teröristlerin 5 odalı sığınağı imha edildi

Bingöl kırsalında, terör örgütü PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesi için hazırladığı gıda dolu, televizyonlu, 5 odalı sığınak imha edildi.

İHA | 17.12.2018 - 11:38..
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Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat Timleri tarafından, Genç ilçesi kırsalında, operasyon icra edildiğini ve kış üslenmesi için hazırlanan 5 odalı sığınağın bulunduğunu bildirdi.

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Valilik, bulunup imha edilen 5 odalı sığınak içerisinde; 2 el bombası, 9 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 500 kilogram gıda, 1 adet tv, 1 adet uydu alıcısı,100 adet pil,1 adet akü, 2 adet ocak, muhtelif giyim ve yaşam malzemesi, çok sayıda örgütsel kitap ve doküman ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamanın devamında, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.

PKK'lı teröristlerin 5 odalı sığınağı imha edildi

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