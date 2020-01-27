taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9486
Euro
6.5577
Altın
1581.15
Borsa
121282.45
Gram Altın
302.169
Bitcoin
51062.48

PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınak ve yaşam malzemeleri, imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

AA | 27.01.2020 - 11:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bitlis'te jandarma ekiplerince devam eden "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu''nunda, terör örgütü PKK'ya ait araziye gizlenmiş yaşam malzemezi ve patlayıcılar bulundu.

5 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Operasyon kapsamında dün tespit edilen 5 sığınak ve bir avcı boy çukuru içinde 3 dolu küçük tüp, 20 metre su hortumu, radyo, 4 takım kar elbisesi, 3 gömlek, 3 pantolon, yelek, 3 puşi, bir çift eldiven, 35 hazır çorba ve 82 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile avcı boy çukuru da kullanılamaz hale getirilmiştir." denildi.

PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi

OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Açıklamada; güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği de vurgulandı.

PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi

İlginizi Çekebilir
Provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma
Emniyet birimleri, 50 şüphelinin Elazığ'daki depreme ilişkin provokatif paylaşımda bulunduğunu belirleyerek, paylaşımlarını incelemeye aldı.
Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı
Karaköprü ilçesinde seyir halinde ilerleyen askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 4 asker, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da yaşayan Dilara, deprem anını anlattı
Evleri depremde hasar gören ve çadırda kalarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan 13 yaşındaki Dilara Korkut, "Çatıdan kafamıza taşlar düşmeye başladı." dedi.
Şırnak'ta terör operasyonu: 6 tutuklama
Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 18 kişiden, 6'sı tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

312
Vuhan ölü bir şehre döndü

Vuhan ölü bir şehre döndü

146
İzmir'de koronavirüs şüphesi

İzmir'de koronavirüs şüphesi

252
Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

50
Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

22
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

89
Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

193
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir