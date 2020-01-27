PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi

Bitlis'te jandarma ekiplerince devam eden "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu''nunda, terör örgütü PKK'ya ait araziye gizlenmiş yaşam malzemezi ve patlayıcılar bulundu.

5 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Operasyon kapsamında dün tespit edilen 5 sığınak ve bir avcı boy çukuru içinde 3 dolu küçük tüp, 20 metre su hortumu, radyo, 4 takım kar elbisesi, 3 gömlek, 3 pantolon, yelek, 3 puşi, bir çift eldiven, 35 hazır çorba ve 82 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile avcı boy çukuru da kullanılamaz hale getirilmiştir." denildi.

OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Açıklamada; güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği de vurgulandı.