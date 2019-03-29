Planör, iniş yapmaya çalıştığı sırada yere çakıldı

Polonya’da bir pilot ve yardımcısı, planör ile bir süre uçtuktan sonra iniş yapmak için alçalmaya başladı.

KANATTAKİ KAMERA KAYDETTİ

İlk denemede başarısız olan ekip, tekrar yükselerek manevra yaptı ve bir daha alçalmaya başladı. Planörün manevra yaptığı sırada kanadı, bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile planör hızla yere çakıldı. Yaşanan o anlar ise planörün kanadına takılmış olan kamera tarafından an be an kaydedildi.

Polonya’da ağaca çarparak yere çakılan planör İZLE

PİLOT AĞIR YARALANDI

Burun kısmından çakılan uçağın pilotu ağır yaralandı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan yardımcı pilot, derhal yardım talebinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri pilot ve yardımcısını hastaneye kaldırdı.