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Polatlı'da obüslerle eğitim

Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik operasyon öncesi yerli ve milli Fırtına obüsleriyle eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 10:47..
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Yurt içi ve yurt dışındaki teröristler ile tüm düşman unsurlara yönelik operasyonlarda, top ve füze atışlarıyla düşmana korku salan Mehmetçik, zorlu eğitim sürecinden geçiyor.

PARKUR EĞİTİMİ

Teorik ve pratik eğitimi alan subay ve astsubaylar, eğitimlerini başarıyla tamamlamalarının ardından görev yerlerine gönderiliyor. Sabah sporu ile güne zinde başlayan öğrenciler, kışlada yapılan koşunun ardından 500 metre uzunluğundaki 20 engelli koşu parkurunu en kısa sürede tamamlamaya çalışıyor.

Polatlı'da obüslerle eğitim

Sporun ardından ise Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) Dershanesi, İleri Gözetleyici Simülatörü Dershanesi, Silah Mühimmat Dershanesi ve Batarya Ateş İdare Kompüter Sistemi (BAİKS) Dershanesinde teorik bilgilerle donatılıyorlar.

FIRTINA OBÜSLERİ POLATLI'DA EĞİTİMDE

"Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüsü" olarak nitelendirilen Fırtına obüslerinin kullanımına yönelik eğitimler de Polatlı'daki kışlada gerçekleştiriliyor.

NOKTA ATIŞI YAPIYOR

TSK'nın vurucu gücü Fırtına obüsleri, manevra kabiliyetleri ve yüksek teknolojik özellikleriyle düşmana korku salıyor. 8 metrelik namlusuyla 40 kilometre uzaklıktaki hedeflere nokta atışı yapabilen Fırtına obüsleri, küresel konumlandırma, otomatik namlu yönlendirme ve otomatik mermi doldurma sistemleri sayesinde yüksek ateş kabiliyeti sunuyor.

Polatlı'da obüslerle eğitim

Topçu ve Füze Okulu Sakarya Kışlasında bulunan atış ve tatbikat bölgesindeki Fırtına obüsü eğitimleri nefes kesti. Operasyondaymış gibi hareket eden öğrenciler, Ateş Destek Timi (ADESTİM) aracındaki şahin göz ile hedefin yerini tespit etti. Belirlenen koordinatların hesaplanmasının ardından ise devreye Fırtına obüsleri girdi. Koordinatları alarak nokta atışı yapan Fırtına obüsleri, hedefi tam isabet vurdu.

TABANCA VE TÜFEK EĞİTİMİ

Öğrencilere, kurs dönemleri boyunca tabanca ve tüfek eğitimi de veriliyor. Kurs döneminde iki defa icra edilen eğitimlerde, tabancayla 25 metreden, tüfekle ise 200 metreden hedefin tam isabet vurulması amaçlanıyor.

Polatlı'da obüslerle eğitim

Polatlı'da obüslerle eğitim

Polatlı'da obüslerle eğitim

Polatlı'da obüslerle eğitim

Polatlı'da obüslerle eğitim

Polatlı'da obüslerle eğitim

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