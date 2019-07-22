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Polis eksik evraklı taksicilere cezayı kesti

İstanbul'da trafik polisinin yaptığı kontrollerde eksik belgeli çok sayıda taksici trafikten men edildi.

İHA | 22.07.2019 - 09:15..
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Taksim’de turizm ve trafik polisi tarafından taksicilere yönelik uygulamada belgeleri eksik olan sürücüler trafikten men edilirken, bazılarına ise  para cezası kesildi.

BELGE KONTROLÜ YAPILDI

İstanbul Turizm Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu Taksim’de taksicilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Tak-ı Zafer Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, taksileri durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti.

Polis eksik evraklı taksicilere cezayı kesti

Polis eksik evraklı taksicilere cezayı kesti ViDEO

ÇOK SAYIDA TAKSİCİYE  PARA CEZASI

Yapılan kontrollerde belgesi eksik olan çok sayıda taksiciye ilgili maddelerden idari para cezası kesildi.

Polis eksik evraklı taksicilere cezayı kesti

BELGELERİ EKSİK OLAN TAKSİCİLER TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamaya devam eden polis, bazı taksi sürücülerinin araçlarını yolcu taşımak için belediyeden alınması gereken belgenin eksik olması nedeniyle trafikten men etti.

Men edilen araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Polis eksik evraklı taksicilere cezayı kesti

"MEMUR ARKADAŞLAR BİZİ RAHAT BIRAKMIYOR"

Aracı çekilen taksici Rafet Mutlu, “Evrakımız olmadığından dolayı aracımız bağlandı. Belediyeden alınması gereken bazı belgeler var, onlara da 500-600 lira lazım. Zaten iş yok, memur arkadaşlar da bizi rahat bırakmıyor. Hırsızlık yapmıyoruz, alın teriyle çalışıyoruz. Yeni kanuna geldi, işte ona göre yapacağız. Bin 2 lira ceza kesildi, aracın çekilmesi ve otopark ücretiyle birlikte bin 500 lirayı bulacak. Bunu ödemem için 2 ay çalışmam lazım" dedi.

Polis eksik evraklı taksicilere cezayı kesti

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