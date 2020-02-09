Kentte dün etkisini artıran kar yağışı sonrası Çayeli ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil, arzılanınca yolda kaldı.

Yoğun kar yağışı altında aracıyla yolda kalan sürücüsünün yardımına bu sırada devriye görevi yapan Rize Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti.

POLİS ÖVGÜ ALDI

Polis Memurları Ahmet Arslan, Eren Kahyaoğlu ve Rıdvan Ünal’ın bulunduğu ekip, 4 kişinin bulunduğu aracı kar yağışı altında dakikalarca iterek güvenli bölgeye çekti. Yakındaki bir apartmandaki vatandaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, takipçiler, polislere övgü dolu yorumlarda bulunup, teşekkür etti.

Rize’de polis memurları trafikte kalan aracı itti ViDEO

"GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Polis memurlarından Ahmet Arslan, “Araçta kendisi, eşi, bir çocuk ve annesi vardı. Rampayı iteleyerek, çıkarmayı oradan aşağıya da vurdurarak çalıştırmayı denemeyi teklif ettim. Hep beraber aracı itelemeye başladık, rampanın tepesine çıkarttık. Aracı vurdurmayı beceremeyeceğini söyleyince de şoför koltuğuna geçtim, 1-2 denedik, çalışmayınca aracı tehlike oluşturmayacak bir yere aldık. Yardımcı olduğumuz sürücü bize teşekkür ederek, sarılıp kucaklayarak vedalaştı. Bizim amacımız her türlü koşulda vatandaşımıza yardımcı olmak. Görevimizi yaptık.” dedi.

"HER TÜRLÜ YARDIMA KOŞARIZ"

Polis memuru Eren Kahyaoğlu da, vatandaşın her türlü yardımına koşacaklarını anlatrak, "Biz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışıyoruz. Onlar için her türlü yardıma koşarız.” diye konuştu.

"TEŞKİLATIMIZIN HER ÜYESİ AYNI ŞEYİ YAPAR"

Polis memuru Rıdvan Ünal ise "O an yapabileceğimiz başka bir şey yoktu, o yüzden de aracı iterek vatandaşımıza yardımcı olduk. Burada teşkilatımızın başka üyeleri olsaydı onlar da aynı şeyi yaparlardı.” diye konuştu.